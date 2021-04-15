ما حقيقة طلب ولي العهد السعودي من جونسون مساعدته في الاستحواذ على نادي نيوكاسل؟

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه تدخل لدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في محاولة شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

وجاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، خلال لقاء مع الصحفيين، يوم الخميس، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".

وعلى الرغم من رفض المتحدث الرسمي التعليق على "المحادثات الخاصة"، إلا أنه أقر بأنه أصدر تعليماته لكبير مساعديه، إيدي ليستر، للنظر في العرض السعودي بشأن نيوكاسل.

وكان نادي نيوكاسل قد أعلن في أيلول الماضي رفض رابطة الدوري الممتاز عرض استحواذ النادي المقدم من صندوق الاستثمارات السعودي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، أن ولي العهد بعث رسالة إلى جونسون عبر تطبيق "واتساب" في يونيو من العام الماضي، يطالبه فيها بأن تقوم رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز "بإعادة النظر وتصحيح استنتاجها الخاطئ" الذي يمنع عملية الاستحواذ.

وأوضح المتحدث أن جونسون طلب من اللورد ليستر التحقق من تقدم المحادثات كاستثمار أجنبي رئيسي محتمل في المملكة المتحدة.

وأكد أنه لم يطلب منه التدخل، وأن رئيس الوزراء لم يتدخل، في هذه المسألة، مشددا في الوقت ذاته على أن: "الحكومة لم تشارك في أي نقطة في محادثات الاستحواذ هذه".

يذكر أن مجموعة تشمل صندوق الاستثمارات العامة، وشركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" والأخوين الثريين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، قد سحبت في يوليو عرضها المقدر بـ300 مليون جنيه استرليني نحو (391 مليون دولار) للاستحواذ على نادي نيوكاسل، بعد عملية امتدت لأشهر.

المصدر: "سبوتنيك"