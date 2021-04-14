تعرف على أضلاع المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم (2020-2021) يوم الأربعاء، بتأهل فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وبلغ فريق ريال مدريد المربع الذهبي على حساب ليفربول الإنجليزي، إثر فوزه عليه في مباراة الذهاب (3-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد، قبل أن يتعادل معه من دون أهداف في لقاء الإياب مساء يوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد.

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وضرب ريال مدريد موعدا بذلك الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ"، مع الفريق الإنجليزي الآخر تشيلسي، الذي انتزع بدوره بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، من فريق بورتو البرتغالي، بتفوقه عليه (2-1) بنتيجة مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق اللندني على ضيفه البرتغالي بهدفين من دون رد، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية، قبل أن يخسر أمامه بهدف وحيد على الملعب نفسه، يوم الثلاثاء الماضي.

أمام المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي لدوري أبطال القارة العجوز، فستجمع فريقي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء تأهل مانشستر سيتي على حساب منافسه بوروسيا دورتموند الألماني بفوزه عليه (2-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر. وجدد الفريق الإنجليزي انتصاره على منافسه الألماني وبالنتيجة ذاتها في مباراة الإياب أيضا، التي جمعتهما يوم الأربعاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند.

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بينما انتزع فريق باريس سان جيرمان، بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي للبطولة الأوربية المرموقة، من منافسه بايرن ميونخ، حامل اللقب، بتفوقه عليه بفضل الأهداف المسجلة خارج الديار، حيث فاز الفريق الفرنسي على منافسه الألماني في عقر داره (3-2) في مباراة الذهاب، التي جمعتهما يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري، على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونخ، قبل أن يخسر أمامه (0-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس.

المصدر: RT