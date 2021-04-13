صلاح الرابح الأكبر من الجولة الـ31 "للبريمير ليغ"

يعتبر المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، أكبر المستفيدين من الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي أسدل الستار عليه أمس الاثنين، بمواجهة برايتون ومضيفه إيفرتون (0-0).

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في مرمى ضيفه أستون فيلا، بحلول الدقيقة 57، قبل أن يقتنص زميله الظهير الأيمن، ترينت ألكسندر-أرنولد، هدف الفوز "للريدز" عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورفع النجم المصري البالغ من العمر 28 عاما، رصيده إلى 19 هدفا، ليتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي أخفق في هز شباك ضيفه مانشستر يونايتد، ليخسر مع فريقه توتنهام بهدف مقابل ثلاثة.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي "البريمير ليغ":

1- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (19 هدفا)

- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (18 هدفا)

3- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) – (16 هدفا)

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- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (14 هدفا)

- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (14 هدفا)

- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (14 هدفا)

7- الفرنسي ألكسندر لاكازيت (مهاجم أرسنال) – (13 هدفا)

8- الألماني إلكاي غوندوغان (لاعب خط وسط مانشستر سيتي) - (12 هدفا)

- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (12 هدفا)

- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (12 هدفا)

11- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد) – (10 أهداف)

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (مهاجم نيوكاسل يونايتد) – (10 أهداف)

13- الجزائري رياض محرز (لاعب مهاجم مانشستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإنجليزي هارفي بارنيس (لاعب خط وسط ليستر سيتي) – (9 أهداف)

- التشيكي توماس سوتشيك – (لاعب خط وسط وست هام يونايتد) – (9 أهداف)

- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مهاجم مانشستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإيفواري ويلفريد زاها (مهاجم كريستال بالاس) – (9 أهداف)

- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (مهاجم أرسنال) – (9 أهداف)

- الإنجليزي داني إنجز (مهاجم ساوثهامتون) – (9 أهداف)

المصدر: RT