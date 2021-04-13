محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان (صورة)

حرص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على تهنئة متابعيه بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

ونشر محمد صلاح صورة له عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" وعلق عليها، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم".

يذكر أن محمد صلاح (28 عاما) يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، مع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، برصيد 19 هدفا لكل منهما.

المصدر: "facebook/momosalah"