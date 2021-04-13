كلوب يتوعد ريال مدريد بـ"انتفاضة" على غرار الـ"ريمونتادا" أمام برشلونة!

صرح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأنه ليس لدى فريقه ما يخسره أكثر من (1-3) أمام ريال مدريد، وعليه أن يؤمن بإمكانية تحقيق انتفاضة، في لقاء الإياب ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي، عشية المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد: "ليس هناك الكثير لنخسره بعد الخسارة 3-1، علينا المحاولة إذا كنا نريد اجتياز هذا الدور. لقد كان هذا فقط لقاء الذهاب بهذا الدور".

وأضاف: "النتيجة بالنسبة لي ليست مهمة للغاية، ولا الأداء، المهم أن نفوز بالمباراة ونلعب بالطريقة التي نعرفها. علينا الدفاع بشكل أفضل أمام ريال مدريد. لا أدري إذا كنا سنحقق الانتفاضة، ولكن علينا أن نؤمن بإمكانية تحقيقها".

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وتابع: "الجميع يتحدث عن انتفاضات في الماضي وكيفية تأثير الجمهور. الآن علينا أن نخلق أجواءنا الخاصة. صحيح أن عدم وجود جمهور قد تكون مشكلة إضافية".

واختتم كلو حديثه، قائلا: "ستكون مباراة صعبة. لا أدري إذا كان هناك ما قد يمنع ريال مدريد من أن يحظى بفرص. لقد فازوا على برشلونة في مباراة كبيرة، كما أنهم في حالة جيدة. يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا بنسبة 100% لكي نحظى بفرصة. أنا متيقن بأننا سنحاول".

وسبق لليفربول تحت قيادة كلوب أن حقق عودة تاريخية "ريمونتادا"، أمام ضيفه برشلونة الإسباني بفوزه عليه (4-0)، يوم الثلاثاء 7 مايو 2019، على ملعب "أنفيلد"، في مباراة الإياب ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وذلك بعد أن كان قد خسر "الريدز" في لقاء الذهاب (0-3) على "كامب نو" معقل برشلونة، ويتفوق على الفريق الكتالوني (4-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويبلغ المباراة النهائية ويتوج باللقب على حساب توتنهام (2-0).

يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وليفربول قد انتهت بفوز الأول (3-1)، التي جرت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة مدريد، وستتجدد المواجهة بينهما غدا الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول.

المصدر: وكالات