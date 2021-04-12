شاهد.. هدف بعيد المدى وصاعق!

ساهم لاعب فريقه إسبانيول، سيرجي داردير، في فوز فريقه على ضيفه ليغانيس (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ37 من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ داردير الضيوف بهدف مبكر، أحرزه في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رائعة في الشباك الخالية من مسافة بعيدة نحو 45 مترا، وذلك بعد أن وصلته كرة مشتتة من قبل حارس مرمى الخصم.

ويتربع فريق إسبانيول على عرش صدارة دوري الدرجة الثانية برصيد 70 نقطة، ويسير بخطى ثابتة نحو العودة إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى "الليغا"، متقدما بفارق نقطتين عن وصيفه ريال مايوركا، ويلهما في المركز الثالث فريق ألميريا برصيد 60 نقطة.

بينما يشغل ليغانيتس المرتبة الرابعة على سلم ترتيب الدوري، برصيد 57 نقطة.

المصدر: وكالات