شاهد.. رد فعل لاعب يخلع قميصه احتفالا بهدف وفجأة يتذكر أن لديه بطاقة صفراء

شهدت مباراة فريق "سيونغنام إف سي" وضيفه "غوانغجو إف سي" (2-0) التي جمعتهما يوم الأحد الماضي ضمن الجولة التاسعة من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، حالة طرد بسبب تصرف ساذج.

وأحرز المهاجم الصربي فيصل موليتش هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (15 و55)، قبل أن يتعرض للطرد بعد تسجيل الهدف الثاني مباشرة.

Когда прямо во время празднования осознал, что у тебя уже есть желтая и сейчас будет удаление 🤦‍♂️



Сделал дело – гуляй смело 👋



📹 SNTV/Sport Radar pic.twitter.com/p4ulCnDZBE — Матч ТВ (@MatchTV) April 12, 2021

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وخلع موليتش قميصه احتفالا بهدفه الثاني الذي جاء بعد هجمة مرتدة نموذجية، ولكن فرحته لم تتم فقد تذكر أن لديه بطاقة صفراء، وحصل بالتالي البطاقة الصفراء الثانية بسبب تصرفه الساذج، ليخرج من الملعب مطرودا!

ولكن لحسن حظ فيصل موليتش أن فريقه حافظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، وينفرد بالمركز الثالث في جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد غوانجو عند 10 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "sports.ru"