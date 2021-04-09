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الكشف عن أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

الكشف عن أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)
AFP Miguel A. Lopes
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن أفضل لاعب في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، هو من حصد الجائزة، بعد أن سجل هدفين في شباك ليفربول الإنجليزي في المباراة التي حسمها الفريق الملكي بنتيجة 3-1.

الكشف عن أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)
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ونافس فينيسيوس على الجائزة ثلاثة لاعبون، هم:

1- البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي أحرز هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1.

2- الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، الذي أحرز هدفين في فوز فريقه على بايرن ميونخ بنتيجة 3-2.

3- الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، الذي صنع هدفا وساهم بشكل كبير بفوز فريقه على بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين.

المصدر: uefa.com

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