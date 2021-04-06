ريال مدريد يقسو على ليفربول بثلاثية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا عريضا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الفريق الملكي البرازيلي فينيسيوس جونيور "هدفين" في الدقيقتين 26 و65 وماركو أسينسيو في الدقيقة الـ36، فيما سجل هدف "الريدز" الوحيد المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء.

А вот и голешник «Реала» ⚽️⚽️⚽️



Кроос забросил на Винисиуса, и Жуниор по-взрослому разобрался с обороной «Ливерпуля» 😎 pic.twitter.com/zaRjZN50Bk — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

Тони «робот» Кроос выдал еще один шикарный заброс, и Асенсио отправил Алиссона вытаскивать из сетки второй мяч Футбольный мяч pic.twitter.com/ZQ9eWZFjxv — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

وبهذا الفوز الكبير، وضع الريال قدما في المربع الذهبي لـ"التشامبيونزليغ" بانتظار مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب "أنفيلد" في ليفربول في الـ14 من أبريل الجاري.

المصدر: RT