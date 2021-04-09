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بوفون يسخر من نفسه (صورة)

الرياضة

بوفون يسخر من نفسه (صورة)
AFP MARCO BERTORELLO
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سخر جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس الإيطالي من نفسه عقب التقارير التي أشارت إلى أنه لعب دورا أساسيا في فوز فريقه أمام نابولي 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالكالتشيو.

وأشادت بعض التقارير الصحفية الإيطالية بالفائز بكأس العالم باعتباره أحد أفضل اللاعبين على أرض الملعب وأنه منح الفريق، الآمان الذي غاب مع زميله الحارس البولندي فويتشيك تشيزني في المباريات الأخيرة، وساهم في بناء اللعب من الخلف.

ونشر بوفون، على حسابه الرسمي في  "تويتر" صورة له أثناء تشتيت إحدى الكرات إلى الأمام، وكتب عليها "بناء اللعب من الخلف.. نسخة بوفون" مرفقة بـ "إيموجي" ضاحك.

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وأشارت تقارير مؤخرا أن بوفون غير راض عن دوره في الفريق هذا الموسم، وسيجتمع مع رئيس "البيانكونيري" أندريا إنيللي للحديث حول مصيره مع نادي "السيدة العجوز".

يذكر أن بوفون يعد الحارس الثاني ليوفنتوس هذا الموسم، بينما يشارك تشيزني بشكل أساسي في معظم المباريات.

المصدر: twitter/gianluigibuffon

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