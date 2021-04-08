مشجع عار يقتحم مباراة "الشياطين الحمر" وغرناطة ويتسبب بإيقافها (فيديو وصور)

اقتحم مشجع عار أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس" خلال المباراة التي جمعت اليوم الخميس غرناطة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وبالرغم من أن المباراة تلعب من دون جماهير للحد من انتشار فيروس كورونا، اقتحم مشجع عار أرضية الملعب في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ما دفع الحكم لإيقاف اللقاء، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويخرجوا المشجع المقتحم.

Самый опасный момент у ворот Де Хеа 😰 pic.twitter.com/VwehPYzxUD — Матч ТВ (@MatchTV) April 8, 2021

يذكر أن المباراة انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين نظيفين.

الروح الرياضية في مباراة غرناطة و مانشستر يونايتد pic.twitter.com/UrMGX27bJg — وسيم ATLÈTI ⁦🇩🇿⁩ (@Wassim__ATM) April 8, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: RT