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مشجع عار يقتحم مباراة "الشياطين الحمر" وغرناطة ويتسبب بإيقافها (فيديو وصور)

الرياضة

مشجع عار يقتحم مباراة
Reuters Jon Nazca
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اقتحم مشجع عار أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس" خلال المباراة التي جمعت اليوم الخميس غرناطة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وبالرغم من أن المباراة تلعب من دون جماهير للحد من انتشار فيروس كورونا، اقتحم مشجع عار أرضية الملعب في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ما دفع الحكم لإيقاف اللقاء، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويخرجوا المشجع المقتحم.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين نظيفين.

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المصدر: RT

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