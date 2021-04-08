مبابي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

أحرز كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3-2 على مضيفه بايرن ميونيخ في مواجهة مثيرة بذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، لكنه لم يكن الإنجاز الوحيد.

إذ حقق مبابي إنجازا تاريخيا في المسابقة القارية، بتسجيله رقما قياسيا جديدا.

وأصبح مبابي أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل خمسة أهداف في مباريات الدور الـ16 والربع النهائي خارج أرضه في نفس الموسم، وفقا للحساب الرسمي للبطولة على "تويتر".

🔴🔵 Kylian Mbappé becomes the 1st player to score a total of FIVE away goals in the round of 16 & quarter-finals in the same season ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#UCLpic.twitter.com/4AK2f475qd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2021

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كما اقترب اللاعب البالغ 22 عاما من صدارة هدافي "التشامبيونزليغ" التي يحتلها مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينغ هالاند، بـ10 أهداف، بعد أن رفع رصيده إلى 8 أهداف.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن هذا الرقم، هو الأعلى لأي لاعب فرنسي في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع وسام بن يدر موسم(2017-2018)، وديفيد تريزيغيه موسم (2001-2002).



وبات بإمكان مبابي، الانفراد بالرقم القياسي "الفرنسي"، حال نجاحه في التسجيل مجددا خلال النسخة الحالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: twitter/ChampionsLeague