"يويفا" يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المرشحين لجائزة أفضل هدف في دور ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهد اليومان الماضيان منافسات ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية، حيث تغلب ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1، فيما تخطى مانشستر سيتي الإنجليزي خصمه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف.

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على بايرن ميونخ الألماني 3-2، وسجل تشيلسي الإنجليزي ثنائية نظيفة أمام بورتو البرتغالي.

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وجاءت هوية المرشحين لجائزة أفضل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال كالتالي:

فينيسوس جونيور، ريال مدريد، الهدف الأول أمام ليفربول.

А вот и голешник «Реала» ⚽️⚽️⚽️



Кроос забросил на Винисиуса, и Жуниор по-взрослому разобрался с обороной «Ливерпуля» 😎 pic.twitter.com/zaRjZN50Bk — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدفه أمام بوروسيا دورتموند.

Вот так Де Брюйне вывел «Сити» вперед 🔥🔥🔥



Кевин пробил в одно касание после паса Мареза от лицевой. Чем ответит Дортмунд? pic.twitter.com/W7hLFxKtK1 — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

ماسون مونت، تشيلسي، هدفه أمام بورتو.

«Порту» смотрелся лучше, но Маунт перевернул ситуацию 🔀



Шикарная обработка Мейсона и 1:0 в пользу «Челси»:https://t.co/FHVRyGXK96pic.twitter.com/6s8BGNZ46H — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، هدفه الثاني أمام بايرن ميونخ.

😱 «Что, если вы променяли этот матч на свидание, а она даже не стала вашей женой?!»



Мбаппе уложил дубль Нойеру и снова вытащил «ПСЖ» вперед 🔥 pic.twitter.com/Fj5FDzFQio — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

المصدر: UEFA Champions League