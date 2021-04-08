"يويفا" يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المرشحين لجائزة أفضل هدف في دور ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وشهد اليومان الماضيان منافسات ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية، حيث تغلب ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1، فيما تخطى مانشستر سيتي الإنجليزي خصمه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف.
وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على بايرن ميونخ الألماني 3-2، وسجل تشيلسي الإنجليزي ثنائية نظيفة أمام بورتو البرتغالي.
Who scored the Goal of the Week? 🔥#UCLGOTW | @nissansports | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2021
وجاءت هوية المرشحين لجائزة أفضل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال كالتالي:
فينيسوس جونيور، ريال مدريد، الهدف الأول أمام ليفربول.
А вот и голешник «Реала» ⚽️⚽️⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021
Кроос забросил на Винисиуса, и Жуниор по-взрослому разобрался с обороной «Ливерпуля» 😎 pic.twitter.com/zaRjZN50Bk
كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدفه أمام بوروسيا دورتموند.
Вот так Де Брюйне вывел «Сити» вперед 🔥🔥🔥— Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021
Кевин пробил в одно касание после паса Мареза от лицевой. Чем ответит Дортмунд? pic.twitter.com/W7hLFxKtK1
ماسون مونت، تشيلسي، هدفه أمام بورتو.
«Порту» смотрелся лучше, но Маунт перевернул ситуацию 🔀— Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021
Шикарная обработка Мейсона и 1:0 в пользу «Челси»:https://t.co/FHVRyGXK96pic.twitter.com/6s8BGNZ46H
كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، هدفه الثاني أمام بايرن ميونخ.
😱 «Что, если вы променяли этот матч на свидание, а она даже не стала вашей женой?!»— Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021
Мбаппе уложил дубль Нойеру и снова вытащил «ПСЖ» вперед 🔥 pic.twitter.com/Fj5FDzFQio
المصدر: UEFA Champions League