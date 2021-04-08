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"يويفا" يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

Globallookpress
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المرشحين لجائزة أفضل هدف في دور ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهد اليومان الماضيان منافسات ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية، حيث تغلب ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1، فيما تخطى مانشستر سيتي الإنجليزي خصمه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف.

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على بايرن ميونخ الألماني 3-2، وسجل تشيلسي الإنجليزي ثنائية نظيفة أمام بورتو البرتغالي.

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وجاءت هوية المرشحين لجائزة أفضل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال كالتالي:

فينيسوس جونيور، ريال مدريد، الهدف الأول أمام ليفربول.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدفه أمام بوروسيا دورتموند.

ماسون مونت، تشيلسي، هدفه أمام بورتو.

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، هدفه الثاني أمام بايرن ميونخ.

المصدر: UEFA Champions League

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