رونالدو وديبالا يقودان يوفنتوس للفوز على نابولي.. وإنتر ميلان يعزز صدارته من بوابة ساسولو (فيديو)

تغلب يوفنتوس على ضيفه نابولي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل هدفي "السيدة العجوز"، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقتين 13 و73 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد لورينزو إنسيني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

الدوري الايطالي: يوفنتوس 1 - 0 نابولي | هدف رونالدو



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pic.twitter.com/Bq2iIbCDfQ — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

الدوري الايطالي: يوفنتوس 2 - 0 نابولي | هدف ديبالا



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pic.twitter.com/DVhHhYXezy — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

الدوري الايطالي: يوفنتوس 2 - 1 نابولي | هدف انسيني



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pic.twitter.com/yexmXeATpB — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 59 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد نابولي عند 56 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية اليوم، تغلب المتصدر إنتر ميلان على ضيفه ساسولو بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من المسابقة.

وسجل ثنائية الإنتر، البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 10 و67 على التوالي، فيما سجل هدف ساسولو الإيفواري حامد تراوري قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

الدوري الايطالي || انتر ميلان 1 - 0 ساسولو || هدف لوكاكو 🎥⚽️



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pic.twitter.com/YetjdOoQBD — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

الدوري الايطالي || انتر ميلان 2 - 0 ساسولو || هدف لاوتارو 🎥⚽️



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pic.twitter.com/0u5rAc0z21 — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

الدوري الايطالي || انتر ميلان 2 - 1 ساسولو || هدف ساسولو الاول



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pic.twitter.com/r5BCOQ63Q9 — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

وبهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 71 نقطة موسعا الفارق إلى 11 نقطة عن أقرب مطارديه جاره ميلان صاحب الـ60 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد ساسولو عند 40 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT