رونالدو وديبالا يقودان يوفنتوس للفوز على نابولي.. وإنتر ميلان يعزز صدارته من بوابة ساسولو (فيديو)
تغلب يوفنتوس على ضيفه نابولي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وسجل هدفي "السيدة العجوز"، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقتين 13 و73 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد لورينزو إنسيني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
الدوري الايطالي: يوفنتوس 1 - 0 نابولي | هدف رونالدو— ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021
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الدوري الايطالي: يوفنتوس 2 - 0 نابولي | هدف ديبالا— ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021
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pic.twitter.com/DVhHhYXezy
الدوري الايطالي: يوفنتوس 2 - 1 نابولي | هدف انسيني— ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021
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pic.twitter.com/yexmXeATpB
وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 59 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد نابولي عند 56 نقطة في المركز الخامس.
مباراة حماسية تنتهي بفوز أصحاب الأرض. 🔚#الدوري_الإيطالي#كالتشيوpic.twitter.com/3D9XHQSWLK— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 7, 2021
وفي مباراة ثانية اليوم، تغلب المتصدر إنتر ميلان على ضيفه ساسولو بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من المسابقة.
وسجل ثنائية الإنتر، البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 10 و67 على التوالي، فيما سجل هدف ساسولو الإيفواري حامد تراوري قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.
الدوري الايطالي || انتر ميلان 1 - 0 ساسولو || هدف لوكاكو 🎥⚽️— ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021
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pic.twitter.com/YetjdOoQBD
الدوري الايطالي || انتر ميلان 2 - 0 ساسولو || هدف لاوتارو 🎥⚽️— ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021
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pic.twitter.com/0u5rAc0z21
الدوري الايطالي || انتر ميلان 2 - 1 ساسولو || هدف ساسولو الاول— ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021
تابع حسابي الاساسي @ggo_ll3
pic.twitter.com/r5BCOQ63Q9
وبهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 71 نقطة موسعا الفارق إلى 11 نقطة عن أقرب مطارديه جاره ميلان صاحب الـ60 نقطة.
في المقابل، تجمد رصيد ساسولو عند 40 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: RT