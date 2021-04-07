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في ليلة تعثر ليفربول.. محمد صلاح يحقق أرقاما مميزة

الرياضة

في ليلة تعثر ليفربول.. محمد صلاح يحقق أرقاما مميزة
AFP GABRIEL BOUYS
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واصل المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي، رغم الهزيمة أمام ريال مدريد 1-3 الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف ليفربول الوحيد في شباك الفريق الإسباني، وبات خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية، بعد كل من روجر هانت، وروبي فاولر، وجبريل سيسيه، وستيفين جيرارد.

وأشار حساب بطولة دوري أبطال أوروبا على "تويتر" إلى أن صلاح وصل لهدفه رقم 27 في المسابقة القارية.

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كما وصل صلاح إلى هدفه رقم 121 بقميص ليفربول في مختلف البطولات، وفقا لشبكة "أوبتا" العالمية.

وأوضحت الشبكة أنه منذ ظهور صلاح الأول مع "الريدز"، يتقدمه فقط كل من  كريستيانو رونالدو (140 هدفا)، وليونيل ميسي (156 هدفا)، وروبرت ليفاندوفسكي (177 هدفا)، الذين سجلوا أهدافا أكثر في مختلف المسابقات مع أندية ضمن الدوريات الخمس الكبرى.

المصدر: twitter/OptaJoe

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