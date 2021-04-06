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استقبال سعودي حار لفريق كروي إيراني (صور)

الرياضة

استقبال سعودي حار لفريق كروي إيراني (صور)
saudiFF/twitter
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استقبلت السعودية بعثة فريق فولاد خوزستان الإيراني لكرة القدم بالزهور والحلويات بمطار الرياض، والذي وصل تأهبا لمواجهة العين الإماراتي بالملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان في استقبال الفريق الإيراني لدى وصوله عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقد طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم الاتحاد الآسيوي رسميا بسحب استضافة مباراة ملحق دوري أبطال آسيا 2021 من السعودية.

وأحتج الاتحاد الإيراني في خطاب للآسيوي، على إقامة مباراة الملحق بين نادي "فولاد" الإيراني و"العين" الإماراتي في الرياض، بداعي "عدم الاستقرار الأمني في هذا البلد".

وكان الاتحاد الآسيوي قد منح السعودية، استضافة المجموعة الثالثة التي تشمل مباراة الملحق بين العين وفولاد، وستقام في 10 أبريل الجاري.

واستند خطاب الاتحاد الإيراني في حيثياته إلى أن العاصمة السعودية الرياض تتعرض لهجمات صاروخية في الآونة الأخيرة، وأن نادي فولاد "يستشعر القلق من الوضع الأمني الذي تشهده الرياض".

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كما تم استقبال بعثة فريق العين الإماراتي بذات الحفاوة لدى وصولهم إلى العاصمة الرياض في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

المصدر: RT

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