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شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا رائعا بين أربعة من لاعبي ريال مدريد

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا رائعا بين أربعة من لاعبي ريال مدريد
Reuters Susana Vera
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سجل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدف فريقه الوحيد في شباك مضيفه ريال مدريد الإسباني في المباراة التي حسمها النادي الملكي بنتيجة 3-1، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء عندما كان ريال مدريد متقدما بهدفين نظيفين، سجل صلاح هدفا رائعا أعاد فيه "الريدز" لأجواء المباراة، عندما سدد الكرة بيسراه بين أربعة من لاعبي الريال وأسكنها ببراعة في شباك البلجيكي تيبو كورتوا حارس "الميرينغي".

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وعاد الريال وسجل الهدف الثالث لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

المصدر: RT

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