كأس أمم أوروبا.. الاتحاد الألماني يحث سلطات ميونخ على السماح بحضور المشجعين

حث الاتحاد الألماني لكرة القدم السلطات الصحية في مدينة ميونخ على السماح بحضور المشجعين في ملعب "أليانز أرينا" لمباريات كأس أوروبا 2020 المؤجلة حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس الاتحاد الألماني راينر كوخ لوكالة سيد التابعة لفرانس برس: "أدعو مدينة ميونخ وحكومة بافاريا الإقليمية إلى بذل كل جهد لتقدم سيناريو صلب يسمح، على الأقل، بحضور جزئي للمباريات في ميونخ".

German FA puts pressure on Euro 2020 host city Munich to allow fans Berlin (AFP) – The German FA has urged health authorities in Munich to make it possible for spectators to be admitted to Euro 2020 matches at the Allianz Arena, ahead of UEFA’s deadline … https://t.co/kwF5TwrKMXpic.twitter.com/QcwLmC2LfH — sports update4 (@sports_update4) April 6, 2021

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ومن المقرر أن تستضيف ميونخ مباريات في دور المجموعات لمواجهات ألمانيا ضد كل من فرنسا (15 يونيو) والبرتغال (19 يونيو) وهنغاريا (23 يونيو) بالإضافة إلى ربع النهائي في 2 يوليو.

وفي مارس الماضي، أوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أنه لا يريد إقامة مباريات "داخل أبواب موصدة" في كأس أوروبا.

ولا تزال الجماهير ممنوعة من حضور المباريات في ملعب "أليانز أرينا" التابع لنادي بايرن ميونخ منذ مارس 2020 بسبب البروتوكول الصحي في بافاريا.

ومنح الاتحاد الأوروبي المدن الـ12 المضيفة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" حتى يوم غد الأربعاء لتقديم مقترحاتها الصحية، للسماح على الأقل لأعداد قليلة من الجماهير بدخول الملاعب.

وتواجه المدن التي تفشل في ضمان حضور المشجعين خطر نقل المباريات إلى مدن أخرى.

وعلى غرار المدن الـ11 الأخرى، أكد مسؤولو ميونخ لوكالة سيد أن بافاريا أزالت العقبة الرسمية الأولى وتقدمت بأفكار حول قبول جزئي للجماهير قبل انتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "أ ف ب"