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إيطاليا تسمح بحضور جماهيري في المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأوروبية

الرياضة

إيطاليا تسمح بحضور جماهيري في المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأوروبية
AFP ATTILA KISBENEDEK
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أعلن غابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن بلاده ستستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" كما كان مخططا وبحضور جماهيري.

وقال جرافينا خلال مؤتمر صحفي: "أنا متأكد من أننا سنفتتح بطولة أوروبا في روما، ووسط جماهير في الاستاد. لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر، ولكن بالتأكيد ستحضر جماهير".

وتنطلق البطولة، المؤجلة منذ العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، في الاستاد الأولمبي في روما يوم 11 يونيو بمواجهة بين إيطاليا وتركيا.

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وإيطاليا واحدة من 12 دولة أوروبية ستستضيف البطولة، وكانت تحوم شكوك حول الخطة الأصلية بإقامة البطولة في مناطق متفرقة بالقارة العجوز مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في وقت سابق المدن الـ12 المضيفة بتحديد إمكانية استقبال الجماهير في المباريات قبل مطلع أبريل المقبل.

المصدر: رويترز

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