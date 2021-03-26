إيطاليا تسمح بحضور جماهيري في المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأوروبية

أعلن غابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن بلاده ستستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" كما كان مخططا وبحضور جماهيري.

وقال جرافينا خلال مؤتمر صحفي: "أنا متأكد من أننا سنفتتح بطولة أوروبا في روما، ووسط جماهير في الاستاد. لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر، ولكن بالتأكيد ستحضر جماهير".

وتنطلق البطولة، المؤجلة منذ العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، في الاستاد الأولمبي في روما يوم 11 يونيو بمواجهة بين إيطاليا وتركيا.

Italy will host the opening game of the European Championship as planned with a crowd in the stadium, according to the president of the Italian Football Federation (FIGC) Gabriele Gravina.​ https://t.co/mGkL4fVDd3 — Reuters Sports (@ReutersSports) March 26, 2021

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وإيطاليا واحدة من 12 دولة أوروبية ستستضيف البطولة، وكانت تحوم شكوك حول الخطة الأصلية بإقامة البطولة في مناطق متفرقة بالقارة العجوز مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في وقت سابق المدن الـ12 المضيفة بتحديد إمكانية استقبال الجماهير في المباريات قبل مطلع أبريل المقبل.

المصدر: رويترز