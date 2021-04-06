وقف معظم الأنشطة الرياضية في سوريا

من بطولة "كأس رئيس الجمهورية" التي جرت قبل أيام بدمشق ـ (الاتحاد الرياضي العام)

أعلن الاتحاد الرياضي العام في سوريا إيقاف النشاط الرياضي في البلاد حتى تاريخ 15 من الشهر الجاري، واستثنى كرتي "القدم والسلة"

وقال الاتحاد في بيان أن اتحادي الكرتين القدم والسلة يصدران التعليمات "حسب روزنامة نشاطهما".

وأضاف الاتحاد أنه وبناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء، قرر "إيقاف باصات المبيت وتخفيض عدد العاملين، والاقتصار على المكاتب المركزية (إدارية – مالية – تنظيم)، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والضرورية وفق نظام المناوبات، والاستعانة بالعاملين الذين مكان إقامتهم بالقرب من مكان العمل".

إيقاف النشاط الرياضي في سورية أعلن الاتحاد الرياضي العام اليوم إيقاف النشاط الرياضي في سورية حتى تاريخ 15/4/2021... تم النشر بواسطة ‏الاتحاد الرياضي العام‏ في الثلاثاء، ٦ أبريل ٢٠٢١

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وكانت رئاسة مجلس الوزراء طلبت من جميع الوزارات في 4 من الشهر الجاري "اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتوقيف العمل أو تخفيض نسبة الدوام لدى الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها بشكل مؤقت حتى تاريخ 15 من أبريل الجاري".

وقالت رئاسة الوزراء إن ذلك يأتي ضمن جهودها لضمان الاستثمار الأمثل للموارد المادية والمالية والبشرية، "في ظل الظروف التي يمر بها البلد بسبب منعكسات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وآثار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، بالإضافة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا".

وبناء على القرار أعلنت معظم الوزارات تعليق أو إلغاء أو خفض نسبة الدوام في مقارها المركزية، أو في مقار الجهات التابعة لها، حسب طبيعة عمل كل جهة.

المصدر: RT