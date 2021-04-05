برشلونة يشعل صراع الصدارة بفوز شاق على بلد الوليد ويقلص الفارق مع أتلتيكو إلى نقطة واحدة (فيديو)
حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر اللقاء.
#برشلونه_بلد_الوليد يعمرررريييييي😍❤️💪🏻 pic.twitter.com/3HpA8yBe8m— علي هادي (@Alihadi45) April 5, 2021
وأنهى بلد الوليد المباراة بعشرة لاعبين عقب تعرض لاعبه أوسكار بلانو للطرد لتدخله العنيف على ديمبلي في الدقيقة الـ79.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة واستعاد مركز الوصافة من غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الـ63 نقطة قبل مواجهتهما المرتقبة في الكلاسيكو الإسباني السبت المقبل.
FT #BarçaRealValladolid 1-0— LaLiga English (@LaLigaEN) April 5, 2021
Dembele strikes in stoppage time to win it for @FCBarcelona! 💥#LiveResultspic.twitter.com/mPIf8YOzku
وقلص برشلونة الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد إلى نقطة واحدة مستفيدا من خسارته الأخير أمام إشبيلية بهدف دون مقابل أمس الأحد.
🔵🔴 @FCBarcelona are now just one point behind leaders Atleti in #LaLigaSantander...— LaLiga English (@LaLigaEN) April 5, 2021
Next week: #ElClasico. 🔥 pic.twitter.com/xQZjbOBCXu
في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT