صلاح يخسر صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

انتزع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعد انتهاء مباريات الجولة الثلاثين من "البريمير ليغ".

وأحرز هاري كين هدفين لتوتنهام في مرمى فريق مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري.

ورفع هاري كين رصيده إلى 19 هدفا، وتصدر ترتيب هدافي "البريمير ليغ"، ليرد الصاع صاعين لوصيفه النجم محمد صلاح (18 هدفا)، الذي سجل الهدف الثالث "للريدز" في مباراته أمام مضيفه أرسنال (3-0)، يوم أمس السبت، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

هدوء، أناقة وثقة ملكية 👑😍 pic.twitter.com/vJtAE6Bmb2 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 4, 2021

⚽️ @HKane on 🔝



We have a new leader in the @CocaCola_GB Golden Boot race pic.twitter.com/tF6fj9BiTi — Premier League (@premierleague) April 4, 2021

وحقق النجم الإنجليزي، البالغ من العمر 27 عاما، عدة أرقام مميزة بتسجيله هذه الثنائية، وذلك فقا لإحصائيات أوردتها شبكة "أوبتا" العالمية.

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فقد وصل هاري كين لهدفه 162 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح يحتل المركز الثامن في ترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة المحلية، متساويا مع جيرمين ديفو.

وأضاف كين "سانت جيمس بارك"، معقل نيوكاسل، لقائمة الملاعب التي سجل فيها 5 أهداف أو أكثر ضمن منافسات "البريميرليغ"، وبات مهاجم توتنهام أول لاعب يحقق ذلك في 5 ملاعب مختلفة بتاريخ المسابقة، بعد إحرازه 5 أهداف على الأقل في الملاعب التالية، ملعب "كينغ باور" معقل فريق ليستر سيتي، و"وسيلهرست بارك" ملعب نادي كريستال بالاس، و"غوديسون بارك" ملعب فريق إيفرتون، إضافة إلى ملعب "سانت ماري" معقل فريق ساوثهامبتون".

كما رفع كين رصيده إلى 84 هدفا خلال 120 مباراة خاضها خارج الديار في مسيرته بالدوري الممتاز الممتاز، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خارج أرض فريقه في تاريخ "البريميرليغ".

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي "البريمير ليغ":

1- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (19 هدفا)

2- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (18 هدفا)

3- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) – (16 هدفا)

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4- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (13 هدفا)

- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (13 هدفا)

6- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (13 هدفا)

7- الألماني إلكاي غوندوغان (لاعب خط وسط مانشستر سيتي) - (12 هدفا)

- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (12 هدفا)

9- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (11 هدفا)

- الفرنسي ألكسندر لاكازيت (مهاجم أرسنال) – (11 هدفا)

11- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد) – (10 أهداف)

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- الإنجليزي كاليوم ويلسون (مهاجم نيوكاسل يونايتد) – (10 أهداف)

13- الجزائري رياض محرز (لاعب مهاجم مانشستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإنجليزي هارفي بارنيس (لاعب خط وسط ليستر سيتي) – (9 أهداف)

- التشيكي توماس سوتشيك – (لاعب خط وسط وست هام يونايتد) – (9 أهداف)

- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مهاجم مانشستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإيفواري ويلفريد زاها (مهاجم كريستال بالاس) – (9 أهداف)

- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (مهاجم أرسنال) – (9 أهداف)

- الإنجليزي داني إنجز (مهاجم ساوثهامتون) – (9 أهداف)

المصدر: RT