مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برايتون

حول فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه برايتون (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ برايتون "الشياطين الحمر" بهدف مبكر سجله المهاجم داني ويلبيك، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

ورد مانشستر يونايتد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين في الشوط الثاني، حملا توقيع كل من المهاجم ماركوس راشفورد، لاعب خط الوسط مايسون غرينوود، في الدقيقتين (62 و83) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 60 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى 14 نقطة بينه وبين جاره المتصدر مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أكثر.

بينما توقف رصيد برايتون عند 32 نقطة، وبقي في المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT