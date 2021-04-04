شاهد.. الحارس شريف إكرامي يسجل هدفا في مرماه "بغرابة"

فاز الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه بيراميدز المصري (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول بـ"نيران صديقة" سجله الحارس المصري شريف إكرامي في مرماه "بغرابة" شديدة مبكرا، في الدقيقة 15، وضاعف المهاجم الكونغولي بين مالانغو النتيجة للفريق المغربي، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء.

وحقق الرجاء البيضاوي انتصاره الثالث على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاك عن بيراميدز، الذي تراجع للمكرز الثاني.

بينما حصد فريق نكانا الزامبي أول ثلاث نقاط له، بفوزه بهدف وحيد على مضيفه نامونجو التنزاني، متذيل الترتيب من دون نقاط.

المصدر: وكالات