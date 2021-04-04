توتنهام يقع في مصيدة نيوكاسل يونايتد

فرط فريق توتنهام بفوز كان في متناوله أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم البرازيلي جولينتون فريق نيوكاسل في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 28، ورد النجم الإنجليزي هاري كين بهدفين متتاليين، في الدقيقتين (30 و34)، ومن ثم اقتنص جوزيف ويلوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل.

(Video) Harry Kane Scored a Brace for Spurs – What a Player https://t.co/Ah9C5iRsJY — BenchWarmers (@BeWarmers) April 4, 2021

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ورفع هاري كين رصيده إلى 19 هدفا، وتصدر ترتيب هدافي "البريمير ليغ"، ليرد الصاع صاعين لوصيفه النجم المصري محمد صلاح (18 هدفا)، الذي سجل الهدف الثالث لليفربول في مباراته أمام مضيفه أرسنال (3-0)، يوم أمس السبت، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

بينما اكتفى توتنهام بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 49 نقطة، ويحتل المركز الخامس، مفوتا فرصة التقدم إلى الرابع.

في المقابل، رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 29 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT