شاهد.. هدف بـ"مقصية عالمية" على طريقة "صاروخ ماديرا"

أحزز مهاجم فريق سبيزيا الإيطالي، دانييلي فيردي، هدفا عالميا في مرمى مضيفه لاتسيو (1-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأدرك دانييلي فيردي التعادل لفريقه، بحلول الدقيقة 73 بتسديدة "مقصية" رائعة، على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

MAMMA MIA THE PERFECT BICYCLE KICK FROM SPEZIA’S DANIELE VERDE pic.twitter.com/NQFsVH2C6y — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 3, 2021

فقد أحرز الدون رونالدو في مثل هذا اليوم من العام 2018، هدفين بقميص فريقه السابق ريال مدريد في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس (3-0) في دوري الأبطال، أحدهما بـ"مقصية خرافية" عندما حلق "صاروخ ماديرا" في سماء تورينو وسدد كرة في شباك الأسطورة جانلويجي بوفون، جعل جماهير "اليوفي" تصفق له بحرارة، في معقله "أليانز ستاديوم".

إقرأ المزيد

بينما سجل هدفي "نسور" لاتسيو كل من لاعب خط الوسط الإيطالي مانويل لاتزاري، والمهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو، في الدقيقتين (56، و88 من ضربة جزاء) على الترتيب.

ورفع لاتسيو رصيده بعد هذا الفوز إلى 52 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، وتقدم إلى المركز السادس، متجاوزا بفارق نقطة جاره روما، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ساسولو بهدفين لكل منهما.

في المقابل تجمد رصيد سبيزيا عند 29 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات