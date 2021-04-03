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رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من الهزيمة في "ديربي" تورينو (فيديو)

الرياضة

رونالدو ينقذ
Reuters /Massimo Pinca
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خرج فريق يوفنتوس بتعادل بطعم الهزيمة من لقاء "الديربي" ضد جاره تورينو (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فريق يوفنتوس "البيانكونيري" بهدف مبكر سجله لاعبه الشاب فيديريكو كييزا، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم البارغواياني أنتونيو سانابريا بهدفين متتاليين لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (27 و46).

وأنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق "السيدة العجوز" من الهزيمة بإحراز هدف التعادل له، في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أولمبيكو دي تورينو" في مدينة تورينو.

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واكتفى يوفنتوس بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 56 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام نابولي، وتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

بينما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو" ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: RT 

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