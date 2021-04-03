الزمالك يضرب مولودية الجزائر بقوة (فيديو)

تقدم نادي الزمالك المصري على مضيفه مولودية الجزائر (2-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما يوم السبت، وذلك ضمن الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق المصري كل من اللاعبين، المهاجمين يوسف إبراهيم أوباما، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، في الدقيقتين (7 و33) على الترتيب من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "5 جويلية 1962" بمدينة الشراقة الجزائرية.

هدف يوسف أوباما في مرمى مولودية الجزائر- الهدف الأول pic.twitter.com/Rz2VJJzTWy — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) April 3, 2021

هدف شيكابالا في مرمى مولودية الجزائر- الهدف التاني pic.twitter.com/Spx4ulwokV — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) April 3, 2021

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المصدر: RT