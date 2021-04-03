الأهلي يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال من بوابة المريخ (فيديو)

تأهل نادي الأهلي المصري إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله أمام مضيفه المريخ السوداني (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الخامسة للبطولة.

وسجل السوداني، رمضان عجب، هدف التقدم للمريخ في الدقيقة 26 بتسديدة رأسية رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة.

وضاعف مهاجم المريخ، سيف تيري، النتيجة له، في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد انفراده من الجهة اليسرى.

بينما أضاع رمضان عجب فرصة ذهبية لتعزيز تقدم أصحاب الأرض، في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول، بإهداره ركلة جزاء، حيث مرت كرته بجوار القائم الأيسر.

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وقلص المدافع المغربي بدر بانون الفارق للأهلي بهدف سجله، في الدقيقة 80 من ضربة جزاء، ومن ثم أدرك زميله ياسر إبراهيم التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا للضائع من عمر المباراة التي جرت على ملعب المريخ في مدينة أم درمان.

ورفع نادي الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، في مركز الوصافة في المجموعة الأولى، وضمن بذلك تأهله مبكرا إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

بينما رفع المريخ رصيده إلى نقطتين، وبقي في المركز الرابع الأخير.

ورافق الأهلي، إلى دور الثمانية الكبار للبطولة الإفريقية، فريق سيمبا التنزاني، متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، والذي تغلب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT