تشكيلة الأهلي ضد المريخ السوداني

يحل نادي الأهلي المصري ضيفا على فريق المريخ السوداني، اليوم السبت، في الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن الجولة الخمسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسيبدأ الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني (56 عاما)، المدير الفني للنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه السوادني:

ويحتل نادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر سيمبا التنزاني، الذي يستضيف فيتا كلوب، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

بينما يتذيل المريخ قائمة المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: "@Officialahlysc"