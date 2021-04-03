التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" مولودية الجزائر والزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية اليوم السبت، صوب ملعب "5 جويلية 1962" بمدينة الشراقة الجزائرية، الذي سيكون مسرحا للملحمة الكروية بين فريق مولودية الجزائر وضيفه الزمالك المصري.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسيبدأ الجزائري عبد القادر عمراني (65 عاما)، المدير الفني لنادي مولودية الجزائر، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه العملاق المصري:

بينما اختار الفرنسي باتريس كارتيرون (50 عاما)، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الجزائري:

إليكم تشكيل فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق مولودية الجزائر. 🏹🇦🇹

#الزمالك_أولا_واخيراpic.twitter.com/YhraiAZLDU — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 3, 2021

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ويتصدر الترجي الرياضي التونسي ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق نقطتين، عن وصيفه مولودية الجزائر، ويليهما الزمالك، في المركز الثالث برصيد نقطتين، ولا تقبل هذه المباراة القسمة على اثنين بالنسبة له، لإنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل الثنية إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

المصدر: وكالات