الكويت.. إحالة مجلس إدارة ناد رياضي إلى النيابة العامة بتهمة التزوير

أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، اليوم السبت، أنها أحالت مجلس إدارة ناد رياضي إلى النيابة العامة، بتهمة جريمة التزوير في محررات رسمية.

ولم تذكر الهيئة الكويتية في بيانها اسم النادي، لكنها أشارت إلى أن التزوير في محررات رسمية يعد جريمة مؤثمة بالمادة 257 من قانون الجزاء.

(نزاهة) تحيل مجلس إدارة نادي رياضي إلى النيابة العامة بتهمة جريمة التزوير في محررات رسمية المؤثمة بالمادة 257 من قانون الجزاء، وتؤكد عزمها مواصلة الجهود في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه #من_أجل_الكويت#نزاهة_الكويت#لنكن_وطن_النزاهة — هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) April 3, 2021

كما أنها أكدت عزمها على "مواصلة الجهود في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه".

المصدر: هيئة مكافحة الفساد الكويتية