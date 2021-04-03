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الكويت.. إحالة مجلس إدارة ناد رياضي إلى النيابة العامة بتهمة التزوير

الرياضة

الكويت.. إحالة مجلس إدارة ناد رياضي إلى النيابة العامة بتهمة التزوير
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
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أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، اليوم السبت، أنها أحالت مجلس إدارة ناد رياضي إلى النيابة العامة، بتهمة جريمة التزوير في محررات رسمية.

ولم تذكر الهيئة الكويتية في بيانها اسم النادي، لكنها أشارت إلى أن التزوير في محررات رسمية يعد جريمة مؤثمة بالمادة 257 من قانون الجزاء.

كما أنها أكدت عزمها على "مواصلة الجهود في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه".

المصدر: هيئة مكافحة الفساد الكويتية

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