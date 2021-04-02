صلاح يخسر جائزته المفضلة
خسر نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، جائزته المفضلة في "الريدز" للمرة الأولى منذ 4 أشهر.
وقال الموقع الرسمي لليفربول، أمس الخميس، إن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الفريق في شهر مارس المنصرم، هو المدافع الإنجليزي ناثانيال فيليبس.
أداء مميز من مدافع الريدز! ✨— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 1, 2021
ناثانيال فيليبس يحصد جائزة @StanChart لأفضل لاعب في ليفربول خلال شهر مارس 🙌 pic.twitter.com/NQbXVv1dlL
وحصل فيليبس على أصوات أكثر من الجمهور، رجحت كفته على صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال فيليبس بعد تتويجه: "لقد كانت مفاجأة جميلة بالنسبة لي، ومن الواضح أنها مجاملة كبيرة، أن الأشخاص الذين صوتوا اعتقدوا أنني أستحق ذلك. من الرائع حقا أن تشعر بهذا النوع من الحب، وأنا أقدر ذلك كثيرا".
"لقد كانت مفاجأة جميلة بالنسبة لي ومن الواضح أنها مجاملة كبيرة أن الأشخاص الذين صوتوا ،اعتقدوا أنني أستحق ذلك. من الرائع حقًا أن تشعر بهذا النوع من الحب وأنا أقدر ذلك كثيرًا". ❤️— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 1, 2021
فيليبس عن تحقيقه لجائزة أفضل لاعب في شهر مارس المقدمة من @StanChart 🏆
وقدم فيليبس، الذي يشغل مركز قلب الدفاع، أداء رائعا مع ليفربول في المباريات الأخيرة.
المصدر: موقع ليفربول + وكالات