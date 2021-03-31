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شاهد.. إطلالة لافتة لمحمد صلاح بعد انتهاء مهمته مع "الفراعنة"

الرياضة

شاهد.. إطلالة لافتة لمحمد صلاح بعد انتهاء مهمته مع
twitter/mosalah
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شارك النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم متابعيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أحدث صورة له من داخل حمام السباحة، بعد صور مع منتخب "الفراعنة".

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ووصل محمد صلاح ومواطنه محمود حسن تريزيغيه مهاجم أستون فيلا إلى إنجلترا أمس الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، لكي يلتحقا بأنديتهما لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري في مواجهتي منتخب "الفراعنة" ضد كل من كينيا وجزر القمر، وسجل ثنائية في شباك جزر القمر التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، ليساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي من المقرر أن تقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وأصبح محمد صلاح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب المصري لكرة القدم، برصيد 43 هدفا، متجاوزا بفارق هدف رصيد الراحل حسن الشاذلي أسطورة الكرة المصرية ونادي الترسانة، وبات على بعد 25 هدفا من الرقم القياسي الذي يحمله حسام حسن نجم الأهلي والزمالك سابقا.

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ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع أرسنال يوم السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات 

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