ليفربول ينشر هدف محمد صلاح المنافس على جائزة الأفضل (فيديو)

كشف فريق ليفربول حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف في الفريق خلال شهر مارس الحالي.

ونشر ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، للأهداف المرشحة لنيل جائزة الأفضل في "الريدز" لشهر مارس الجاري، وتضمن هدف نجمه المصري صلاح الذي سجله في مرمى فريق لايبزيغ الألماني، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتمكن النجم المصري من تسجيل هدفين في مرمى لايبزيغ، في مباراتي الذهاب والإياب، والتي انتهت كلاهما بنتيجة (2-0).

وينافس محمد صلاح، زميله السنغالي ساديو ماني، بهدفه في مرمى لايبزيغ أيضا، حيث أحرز هو الآخر هدفين في مباراتي الذهاب والإياب.

كما دخل القائمة هدف كونور برادلي في مرمى فريق وست هام يونايتد، وجو هاردي بهدفه في شباك ساوثهامبتون، إلى جانب هدف البرتغالي ديوغو جوتا في مرمى وولفرهامبتون، وذلك في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى أهدف أخرى للفرق الرديفة.

⚽️ #LFC first-team

⚽️ #LFC Academy

⚽️ @LiverpoolFCW



Voting is now open for our Goal of the Month competition for March 🙌



From the 10 strikes below, your GOTM is ____________ — Liverpool FC (@LFC) March 31, 2021

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يذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، ويستعد لخوض مواجهة قوية أمام أرسنال، يوم السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثلاثين من "البريميرليغ".

المصدر: "twitter/lfc"