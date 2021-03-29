شاهد.. صلاح يتخطى أسطورة الكرة المصرية الراحل الشاذلي

تخطى النجم المصري محمد صلاح مواطنه الراحل حسن الشاذلي نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق على مستوى الأهداف الدولية، خلال مباراة "الفراعنة" أمام ضيفه منتخب جزر القمر.

وأحرز محمد صلاح هدفين لمنتخب "الفراعنة" في مرمى جزر القمر، في الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم الاثنين، على أستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون.

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ورفع صلاح رصيد إلى 43 هدفا لينفرد بوصافة هدافي منتخب "الفراعنة" عبر التاريخ، متجاوزا رصيد الراحل حسن الشاذلي أسطورة الكرة المصرية ونادي الترسانة الذي تراجع للمركز الثالث بـ42 هدفا.

ويتصدر حسام حسن نجم الأهلي والزمالك سبقا، ترتيب هدافي منتخب مصر برصيد 68 هدفا.

المصدر: وكالات