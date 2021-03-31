الحدادي يمنح المغرب فوزا معنويا على بوروندي (فيديو)

حقق منتخب المغرب فوزا معنويا على ضيفه بوروندي (1-0)، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز، لنجمه منير الحدادي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

🎥 ملخص المباراة:



🇲🇦 المغرب 1-0 بوروندي 🇧🇮



منير الحدادي يحصد لأسود الأطلس نقاط المباراة لينهي أصحاب الأرض مشوارهم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بلا هزائم. #TotalAFCONQ2021 | @FRMFOFFICIELpic.twitter.com/2OnCVgFN0t — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 30, 2021

وأنهى "أسود الأطلس" التصفيات في صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب موريتانيا (المتأهل الثاني من المجموعة)، في حين تجمد رصيد بوروندي، الذي فقد كل آماله في التأهل حتى قبل مواجهة المغرب، عند 5 نقاط في المركز الثالث.

المصدر: RT