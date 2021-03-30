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شاهد.. السعودية تقسو على فلسطين!

الرياضة

شاهد.. السعودية تقسو على فلسطين!
twitter/saudint
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دك المنتخب السعودي شباك ضيفه الفلسطيني (5-0) يوم الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وافتتح السعودي ياسر الشهراني التسجيل للأخضر في الدقيقة 37، وضاعف زميله فهد مساعد المولد، في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وأضاف ياسر الشهراني هدفين متتاليين في الدقيقتين (52 و58)، ومن ثم اختتم سالم الدوسري خماسية أصحاب الأرض من ركلة جزاء، في الدقيقة 88 من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد مدينة الملك سعود الرياضية، في مدينة الباحة.

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وحقق المنتخب السعودي انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين عن وصيفه الأوزبكي.

بينما تعرض المنتخب الفلسطيني للهزيمة الثالثة على التوالي، وتقف رصيده عند 4 نقاط.

المصدر: RT 

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