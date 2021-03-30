شاهد.. سوريا تخسر أمام إيران بالثلاثة

خسر المنتخب السوري أمام مضيفه الإيراني (0-3) في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن استعداداتهما للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ووقع على ثلاثية إيران كل من، المدافع حسين كناني والمهاجم سردار آزمون، والمهاجم كريم أنصاري فرد، في الدقائق (2، 38، و81) على الترتيب، على ملعب آزادي.

وكانت سوريا قد خسرت أمام مضيفتها البحرين أيضا (1-3)، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على أستاد البحرين الوطني.

ويتصدر المنتخب السوري ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وكأس آسيا 2023، برصيد 15 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن وصيفه الصيني، الذي لعب مباراة أقل، والفلبيني صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضا، ومن ثم جزر المالديف برصيد 6 نقاط، وأخيرا غوام في المرتبة الخامسة من دون نقاطة.

وسيخوض منتخب سوريا ثلاث مباريات ضمن هذه التصفيات، ضد كل من منتخبات غوام وجزر المالديف والصين، وذلك في خلال شهر يونيو المقبل.

المصدر: وكالات