شاهد.. هدف رونالدو

تقدم المنتخب البرتغالي على مضيفه اللوكسمبورغي (2-1) في المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وفاجأ جيرسون رودريغيز لاعب لوكسمبورغ الضيوف بهدف سجله في الدقيقة 30، ورد المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

MI TEMPS: PORTUGAL 1 1 LUXEMBOURG. 1er mi-temps absolument pas au niveau pour le Portugal, avec un Luxembourg qui se montre plus agressif et inventif. Heureusement pour a Seleção, Diogo Jota a encore réussi à trouver le chemin des filets à la toute fin de la première période. pic.twitter.com/y1JwoMQ8YG — Futebol Plus (@Futebol__PLUS) March 30, 2021

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووضع بلاده في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.

هدف الاسطوره كريستيانو رونالدو 🔥🔥pic.twitter.com/G1acJb0MFZ — بليغ | الرحله الأخيره (@balig0) March 30, 2021

المصدر: RT