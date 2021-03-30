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شاهد.. هدف رونالدو

الرياضة

شاهد.. هدف رونالدو
Reuters /Pascal Rossignol
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تقدم المنتخب البرتغالي على مضيفه اللوكسمبورغي (2-1) في المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وفاجأ جيرسون رودريغيز لاعب لوكسمبورغ الضيوف بهدف سجله في الدقيقة 30، ورد المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووضع بلاده في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.

المصدر: RT 

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