رب ضارة نافعة.. طرح شارة الكابتن رونالد "الغاضب" في مزاد لمساعدة طفل مريض (فيديو)

تم طرح شارة القيادة التي رماها نجم المنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو أرضا تعبيرا عن غضبه لعدم احتساب هدف صحيح لبلاده ضد صربيا في المزاد اليوم الثلاثاء، من أجل مساعدة طفل مريض.

وطالب رونالدو باحتساب هدف سجله في مرمى صربيا في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

بيد أن الحكم الهولندي داني ماكيلي، البالغ من العمر 38 عاما، رفض احتساب هدف "صاروخ ماديرا" بداعي عدم تجاوز الكرة خط المرمى، في ظل عدم وجود تكنولوجيا خط المرمى وحكم الفيديو المساعد "VAR".

واحتج الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 102 هدفين، بشدة على قرار حكم الساحة ومساعده بعدم احتسابه هدفه ليحصل رونالدو على بطاقة صفراء، وبعدها ألقى شارة قيادة منتخب البرتغال في أرض الملعب، وغادر الميدان غاضبا جدا.

ردة فعل رونالدو المثيرة للجدل بعد إلغاء الهدف ..



pic.twitter.com/CntQf43HQX — كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) March 28, 2021

وقدم داني ماكيلي حكم المباراة يوم الاثنين الماضي اعتذاره لعدم احتساب هدف صحيح لا غبار عليه لرونالدو، حيث قال في تصريح لصحيفة "أبولا" البرتغالية الرياضية: "وفقا لسياسة الفيفا، كل ما يمكنني قوله هو أنني اعتذرت لفرناندو سانتوس المدير الفني، والمنتخب البرتغالي عما حدث.. كطاقم تحكيم، نعمل دائما وبجد لاتخاذ قرارات جيدة، عندما تحدث حالات مثل هذه، فإنها لا ترضينا على الإطلاق".

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أما عن شارة "الكابتن الغاضب" رونالدو، فقد التقطها لاحقا أحد العاملين في الملعب، وتواصل فورا مع قناة رياضية محلية وطرح على القيمين فكرة عرضها في المزاد لقضية إنسانية.

وقال الرجل الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، لوكالة "فرانس برس" إنه اقترح جمع مبلغ من المال من أجل علاج الطفل غافريلو ديوردييفيتش البالغ من العمر ستة أشهر والذي يعاني من مرض نادر.

وروى الرجل عبر اتصال هاتفي: "رمى (رونالدو) الشارة على بعد ثلاثة أمتار مني والفكرة التي خطرت سريعا على ذهني هي أن هذا (المزاد) قد يشكل فرضة جيدة".

وتابع "ارتأيت أن الانظار شاخصة علينا الآن وبإمكاننا أن نقوم بشيء جيد لغافريلو".

وبعد أن تأكدت القناة الرياضية "سبورت كلوب" أن الشارة تعود فعلا لرونالدو من خلال التحقق من الصور ومقاطع الفيديو بعد المباراة، تعاونت مع منظمة خيرية ونشرت الشارة على موقع خاص للمزاد العلني "ليموندو.كوم".

وقال برانيسلاف يوتشيتش المسؤول عن مواقع التواصل الاجتماعي في القناة لوكالة "فرانس برس": "آمل أن نتمكن من الوصول إلى رونالدو نفسه.. كي نتمكن من مساعدة غافريلو قدر المستطاع".

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ويعاني الرضيع من ضمور العضلات الشوكي والذي يصيب واحدا من حوالي 10 آلاف مولود، ويؤدي الى الوفاة أو الحاجة الدائمة الى التنفس الاصطناعي عند بلوغه العام الثاني بنسبة 90 في المئة من الحالات.

ويبني آماله على العلاج الجيني "زولغنسما" الذي يحتاجه مرة واحدة والمعروف أيضا باسم "أغلى عقار في العالم"، والذي يكلف أكثر من مليوني يورو نحو (2.35 مليون دولار).

ولاقت حملات جمع التبرعات لمساعدة الأطفال الذين يعانون من ضمور العضلات الشوكي مؤخرا رواجًا كبيرا في صربيا، حيث جمعت المبالغ المطلوبة لخمسة أطفال في العام الماضي وحده.

وبعد ساعات من بدأ المزاد في وقت باكر من اليوم الثلاثاء، تم جمع 360 ألف دينار (3 آلاف يورو)، كما يمكن للمتبرعين أن يتبرعوا مباشرة للجمعية الخيرية.

المصدر: (أ ف ب)