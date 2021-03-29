مركز الدراسات السويسرية CIES يكشف قائمة أفضل 98 لاعبا في 2021

احتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة المركز الأول في قائمة أفضل اللاعبين خلال عام 2021 في الدوريات الخمسة الكبرى، وذلك وفقا لمركز الدراسات الرياضية السويسري CIES.

وأوضح المركز عبر موقعه على الإنترنت، أنه ابتكر طريقة لتقييم مردود اللاعبين، بغض النظر عن مراكزهم.

وتصدر ميسي، الذي لعب 98 دقيقة، قائمة أفضل اللاعبين خلال عام 2021، برصيد 92.5 نقطة من أصل 100 نقطة، وتلاه في المركز الثاني البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، والإيطالي جورجينيو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، بنفس التقييم (89.5) نقطة.

وجاء البرتغالي روبن دياز مدافع فريق مانشستر سيتي الإنكليزي في المرتبة الثالثة برصيد 89.4 نقطة.

بينما اكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، بالمركز الخامس برصيد 89.3 نقطة، وتلاه الفرنسي نبيل فقير لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، في المركز السادس برصيد 87.6 نقطة. والألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني سابعا بتقييم 87.6 نقطة.

والملفت في هذه الدراسة هو غياب عدد كبير من النجوم في هذه القائمة، مثل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والنرويجي "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والفرنسي كليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان وغيرهم.

وفي ما يلي تصنيف أفضل 20 لاعبا وفقا لمركز الدراسات السويسرية "CIES":

football-observatory

football-observatory

football-observatory

football-observatory

football-observatory

المصدر: "football-observatory"