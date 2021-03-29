أول تعليق من حكم مباراة صربيا والبرتغال بعد إلغاء هدف رونالدو (فيديو)

أعلن الحكم الهولندي داني ماكيلي، أنه اعتذر لمنتخب البرتغال لكرة القدم، ومديره الفني فرناندو سانتوس، لعدم احتسابه هدف قائده كريستيانو رونالدو، في الوقت القاتل من مباراته أمام صربيا.

وقال ماكيلي في تصريحاته لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "وفقا لسياسة الفيفا، كل ما يمكنني قوله هو أنني اعتذرت لفرناندو سانتوس المدير الفني، والمنتخب البرتغالي عما حدث".

وأضاف الحكم الهولندي: "كطاقم تحكيم، نعمل دائما وبجد لاتخاذ قرارات جيدة، عندما تحدث حالات مثل هذه، فإنها لا ترضينا على الإطلاق".

Ronaldo denied a goal as drama unfolds at the end of the Portugal v/s Serbia World Cup qualifier. #WorldCupQualifierspic.twitter.com/crRiCpXcIT — Sportoraid Culture (@sportoraid) March 28, 2021

ولم يحتسب ماكيلي هدفا صحيحا لا غبار عليه للنجم رونالدو في الثواني الأخيرة من مباراة صربيا والبرتغال (2-2)، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، ما تسبب في حالة غضب عارمة للهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 102 هدفين.

المصدر: وكالات