 
مباشر

الجزائر تسحق بوتسوانا (فيديو)

الرياضة

الجزائر تسحق بوتسوانا (فيديو)
@LesVerts
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2ma

ألحق المنتخب الجزائري هزيمة ساحقة بضيفه منتخب بوتسوانا (5-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ووقع على خماسية منتخب "محاربي الصحراء" كل من اللاعبين مهدي زفان (د. 24)، سفيان فيغولي (د. 58)، ورياض محرز (د. 64 من ضربة جزاء)، وبغداد بونجاح (د. 72)، وفريد بولاية (د. 88) من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "مصطفى تشاكر" في البليدة.

إقرأ المزيد
شاهد.. مصر تقسو على جزر القمر
شاهد.. مصر تقسو على جزر القمر

وعزز منتخب الجزائر تربعه على عرش صدارة المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن وصيفه الزمبابوي، وكانا قد ضمنا تأهلهما إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021) في وقت سابق.  

بينما احتل منتخب زامبيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ومن ثم بوتسوانا في المركز الرابع الأخير، برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا