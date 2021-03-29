شاهد.. مصر تمطر شباك جزر القمر بالأهداف

تقدم المنتخب المصري على ضيفه منتخب جزر القمر (4-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022.

وافتتح المصري محمد النني التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، وضعاف زميله محمد شريف النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط.

يانني يامعلم 🇪🇬⚽️🔥@ElNennY

الهدف الاول لمنتخب #مصر في مرمى جزر القمر 🇰🇲🇪🇬 pic.twitter.com/bOJj9iDFVm — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) March 29, 2021

ياولد ع التمريرة ياأفشة .. ياسلام ع الهدف يامحمد شريف

منتخب #مصر يتقدم 2-0 على #جزر_القمر 🇪🇬🇰🇲 pic.twitter.com/puPD1Y85xw — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) March 29, 2021

ومن ثم تألق النجم محمد صلاح بتسجيله هدفين متتاليين في غضون أربع دقائق عند الدقيقتين (21 و25) من زمن اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي.

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المصدر: RT