تشكيلة منتخب مصر ضد جزر القمر

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري حسام البدري التشكيلة الأساسية لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر اليوم الاثنين، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022.

وضمت التشكيلة الأساسية لمنتخب "الفراعنة" كلا من اللاعبين: محمد الشناوي لحراسة المرمي -علي جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعه - عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "أفشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيغية " محمد شريف.

🔴 البدري يعلن تشكيل المنتخب الوطني للقاء جزر القمر في ختام تصفيات الأمم الأفريقية 🇪🇬 .... ⬇️⬇️ أعلن الكابتن حسام البدري... Опубликовано EFA Понедельник, 29 марта 2021 г.

بينما جاءت قائمة البدلاء على الشكل التالي: محمود عبدالرحيم "جنش " - طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو- مصطفي محمد - أحمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - أحمد أيمن منصور- إسلام عيسي.

المصدر: "facebook/efasocial"