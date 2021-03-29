شاهد.. احتفال علي أبو شيرين بتأهل السودان لأمم إفريقيا
احتفل حارس مرمى منتخب السودان، علي أبو شيرين، على طريقته بانتزاعه بطاقة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2022"، من نظيره الجنوب إفريقي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين.
وعبر أبو شيرين عن فرحته بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، برقصة رائعة على ملعب الهلال، بعد فوز منتخب "صقور الجديان" على نظيره الجنوب إفريقي الملقب بـ"بافانا بافانا" أو "الأولاد"، أمس الأحد.
🕺🇸🇩🕺🇸🇩#TotalAFCON | @SFASocial | #TotalAFCONQ2021pic.twitter.com/kCaGZljPT7— CAF (@CAF_Online) March 28, 2021
🇸🇩 Tonight, Sudan won't sleep! 🥳#TotalAFCON | @SFASocial | #TotalAFCONQ2021pic.twitter.com/EiEp0Nv0Oa— CAF (@CAF_Online) March 28, 2021
وانتزع منتخب السودان المركز الثاني في المجموعة الثالثة، من جنوب إفريقيا، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، وضمن بالتالي بلوغه نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2022".
🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒:— CAF (@CAF_Online) March 28, 2021
🇸🇩 Sudan 2-0 South Africa 🇿🇦
The Falcons of Jediane score twice, maintain a clean sheet, and qualify to the #TotalAFCON ✅#TotalAFCONQ2021pic.twitter.com/2gwFA5ylF4
المصدر: وكالات