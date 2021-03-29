لأول مرة.. 6 منتخبات عربية تشارك في كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2022" (فيديو)

خطف منتخب السودان بطاقة التأهل لكأس إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2022"، بعد فوزه على نظيره الجنوب إفريقي 2-0، أمس الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وسجل هدفي "صقور الجديان"، سيف تيري، ومحمد عبد الرحمن يوسف، في الدقيقتين الخامسة و31.

🎥 ملخص المباراة:



🇸🇩 السودان 2-0 جنوب إفريقيا 🇿🇦



هدفان لصقور الجديان وشباك نظيفة في مباراة قوية حصد فيها المنتخب السوداني النقاط الكاملة، والتذكرة إلى كأس الأمم الإفريقية. ✅#TotalAFCONQ2021 | #TotalAFCONpic.twitter.com/pMZ9Ns57l3 — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 28, 2021

رفع السودانيون رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الثاني، لينتزعوا بطاقة التأهل للمرة التاسعة في تاريخهم، برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول (13 نقطة)، في حين توقف رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وحققت المنتخبات العربية بذلك، إنجازا تاريخيا، إذ أصبح "صقور الجديان"، سادس منتخب عربي يصل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد الجزائر (بطل النسخة الماضية)، وتونس، والمغرب، ومصر، وجزر القمر.

وهذا العدد مرشح ليصل إلى 7 منتخبات، في حال صعود المنتخب الموريتاني الذي يملك الحظوظ في التأهل.

يذكر أن البطولة الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2019، شهدت أيضا مشاركة عربية قياسية، بتأهل 5 منتخبات، وهي: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، وموريتانيا.

المصدر: RT