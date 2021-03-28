وايت يطيح بألكساندر بوفتكين بالضربة القاضية في النزال الثأري (فيديو)

أسقط الملاكم البريطاني ديليان وايت منافسه الروسي ألكسندر بوفتكين البطل السابق لمنظمة "WBC" للوزن الثقيل، بالضربة القاضية في النزال الذي جمع بينهما صباح الأحد في جبل طارق.

وقدم وايت أداء مذهلا أمام منافسه الروسي البالغ 41 عاما، وأحكم السيطرة على النزال الذي أنهاه في الجولة الرابعة بضبة قاضية من يسراه.

THE BODY SNATCHER 💥 pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

إقرأ المزيد

وثأر وايت البالغ 32 عاما من خسارته أمام بوفتكين بالضربة القاضية في الجولة الخامسة من النزال الذي أقيم في مدينة برينتوود البريطانية، في أغسطس العام الماضي.

ووافق وايت على الفور على إجراء نزال ثالث مع بوفتكين، لكن نزالا آخر بينهما لا معنى له، حتى أن أندريه ريابينسكي، وكيل أعمال الملاكم الروسي اعترف بذلك، ونصحه علنا بالاعتزال بشكل عاجل، وإلا فستكون هناك مخاطر صحية.

وحقق بوفيتكين خلال مسيرته الاحترافية 36 انتصار، 25 منها بالضربة القاضية، مقابل 3 هزائم وتعادل واحد.

المصدر:RT