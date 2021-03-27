صربيا تفرض التعادل على البرتغال في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

فرض المنتخب الصربي التعادل 2-2 على ضيفه البرتغالي في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وتقدم المنتخب البرتغالي بهدفين عن طريق نجم ليفربول الإنجليزي ديوغو غوتا في الدقيقتين 11 و36، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة بتسجيلهم هدفين عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش في الدقيقتين 46 و60 على الترتيب.

Образцовая контратака сербов 😍😍😍



Раскатали португальцев, отыгрались с 0:2 и отобрали очки 💪 pic.twitter.com/ZjQBMwxmXZ — Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021

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وأنهى المنتخب الصربي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولا ميلنكوفيتش بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي البرتغال.

وبهذا التعادل، تقاسم المنتخبان نقاط المباراة، وبقي المنتخب البرتغالي بصدارة ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف المسجلة عن الوصيف منتخب صربيا.

المصدر: RT